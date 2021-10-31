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Названы продукты, повышающие риск тромбоза в 20 раз

Мира Маркина
25 минут назад

Врач Андрей Продеус назвал продукты, которые повышают риск возникновения тромбов. Об этом он рассказал в программе "Жить здорово!" на Первом канале.

Названы продукты, повышающие риск тромбоза в 20 раз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, риск тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни. Им врач порекомендовал не употреблять продукты с высоким содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба.

К таким продуктам врач отнес петрушку, базилик и шпинат:

"Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз".

Елена Малышева отметила, что превышение суточной дозы витамина К в 20 раз — серьезная опасность для здоровья:

"То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни".

Ранее нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму.

Еда,Елена Малышева,
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