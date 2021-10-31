Названы продукты, повышающие риск тромбоза в 20 раз

Врач Андрей Продеус назвал продукты, которые повышают риск возникновения тромбов. Об этом он рассказал в программе "Жить здорово!" на Первом канале.

По словам медика, риск тромбоза выше у пожилых людей, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые ведут сидячий образ жизни. Им врач порекомендовал не употреблять продукты с высоким содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба.