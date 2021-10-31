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Перечислены увеличивающие риск развития деменции продукты

Мария Иглина
2 часа назад

Специалисты из Dementia Australia утверждают, что есть ряд продуктов, которые увеличивают риск развития деменции. Результаты исследования опубликовала британская газета Daily Express.

Перечислены увеличивающие риск развития деменции продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К вредным продуктам, ускоряющим развитие слабоумия, ученые относятся те, которые имеют в своем составе насыщенные жиры и трансжиры. Например, жирная молочная продукция, включая сливочное масло, а также шоколад, сало, мясо, пальмовое и кокосовое масло. Также трансжирами насыщены фастфуд, жареные блюда и закуски, покупная выпечка, включая торты и печенье.

"Постарайтесь ограничить потребление этих продуктов и, по возможности, выбирайте продукты с низким содержанием жира",

— посоветовали исследователи.

При всем этом специалисты отметили, что полный отказ от вредных продуктов не поможет стопроцентно избежать деменции, однако существенно снизит риск ее возникновения.

Читайте также о том, как использовать испорченные продукты.

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