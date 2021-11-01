5 способов легко определить свежесть продуктов

Продукты должны быть качественными и свежими, это аксиома. проверить свежесть некоторых из них можно достаточно легко (даже в магазине). О том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

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Упругая рыба

Мясо свежей рыбы должно возвращать свою прежнюю форму, если надавить на нее пальцем и отпустить. Также стоит обратить внимание на чешую: она должна быть твердой, плотной и хорошо держаться, и на глаза — впавшие и с белым налетом они указывают на то, что перед вами рыба точно не первой свежести.

На луке не должно быть пятен

При выборе лука, снимите с луковицы первый слой кожуры. Если под шелухой вы заметите пятна, это означает, что на овоще есть плесень. Стоит поискать другой лук.

Свежесть яиц определяем по желтку

Этот способ проверки получится использовать лишь дома, после возвращения из магазина. Разбейте яйцо и посмотрите на его желток. Если яйцо свежее, объемный желток будет располагаться в середине (или близко к центру), а белок разольется вокруг него и будет иметь четкий контур. В противном случае есть опасность, что перед вами испорченный продукт.

Другой способ проверки свежести яиц, известен, наверно, всем. Яйцо нужно опустить в воду. Если оно опустится на дно, значит, продукт свежий, если потянется к поверхности воды одним краем, это означает, что яйцо не первой свежести, но есть его можно, всплывшее же на поверхность яйцо можно смело выбрасывать: оно испорчено.

Свежая тыква — пустая

Спелость тыквы довольно легко определить по звуку. По овощу надо постучать и прислушаться, как он вам “ответит”. Если звук будет таким, словно внутри тыквы пустота, это означает, что овощ полностью созрел и пригоден для употребления в пищу.

Курица и лед