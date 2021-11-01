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Малышева назвала три продукта для здоровья суставов

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала три суперпродукта, которые помогают сохранить суставы здоровыми. В список полезных для суставов продуктов она включила пищевой желатин, желтый болгарский перец и жгучий перец чили. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Малышева назвала три продукта для здоровья суставов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соведущий Малышевой Дмитрий Шубин отметил, что с возрастом хрящи в суставах изнашиваются. В то же время он подчеркнул, что употребление в пищу трех продуктов помогает сохранить их здоровыми.

Первым в списке, который озвучили врачи, оказался желатин. По словам Шубина, желатин почти полностью состоит из коллагена.

«Коллаген помогает сохранить здоровыми хрящи суставов, чтобы такой драмы разрушительной не было. Коллаген равняется желатин», — объяснила Малышева.

В то же время Шубин обратил внимание на то, что коллаген вырабатывается в организме только в присутствии витамина С.

«Будет дефицит витамина С, как у людей, которые его не едят и курят много — у них тоже огромный дефицит витамина С, коллаген не вырабатывается. Съешьте хоть килограмм желатина, ваши суставы останутся вот такими скверными», — предупредил доктор.

При этом продуктом, богатым витамином С, он назвал желтый болгарский перец, в 100 граммах которого содержится суточная норма витамина.

Третьим продуктом доктора назвали острый перец чили. Шубин объяснил, что он содержит капсаицин, вещество, обладающее мощным противовоспалительным эффектом.

Ранее Малышева рассказала о том, что коронавирус оказывает негативное влияние на мужское репродуктивное здоровье. Телеведущая также назвала три продукта, употребление которых в пищу может помочь восстановить мужскую силу после COVID-19.

Еда,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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