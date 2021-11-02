Почему манную кашу нельзя есть каждый день

Несмотря на то, что впервые манную кашу из пшеницы стали готовить в начале XIII века, блюдо это долгое время считалось весьма дорогим и даже изысканным. Например, приготовленную по особому рецепту сладкую гурьевскую кашу из манки подавали на праздничный стол дворянам, из нее делали десерты, кремы, муссы, в общем, манка считалась деликатесом.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По легенде автор рецепта гурьевской каши, крепостной повар Захар Кузьмин, в начале XIX века был со всей семьей выкуплен у владельца министром финансов Дмитрием Александровичем Гурьевым, который, очевидно, до конца жизни наслаждался сладкой манной кашей и дал ей свою фамилию.

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Вплоть до начала XX века манку ел весь царский двор, а однажды завтрак из манной каши спас императора Александра III, когда поезд, в котором он ехал в 1888 году, потерпел крушение. По счастливому стечению обстоятельств Александр ел кашу в вагоне-ресторане, который уцелел, в то время, как вагоны с его спальней и кабинетом были полностью уничтожены в катастрофе.

Манная каша «пошла в народ» только во время СССР, когда ее стали производить из остатков неперемолотого зерна, что сделало ее дешевой. Эта простая, сытная, и главное, быстрая в приготовлении каша настолько полюбилась родителям, что на ней выросло не одно поколение детей.

Польза

Манная крупа представляет собой пшеничные зерна грубого помола, размеры крупинок составляют 0,25–0,75 мм. Поскольку клетчатки в каше немного, она идеально подходит для диеты послеоперационного или ослабленного больного, пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта и даже для аллергиков.

Диетолог Ольга Наместникова в своих статьях указывает, что манка — это продукт, который благотворно влияет на кишечник, так как содержит крахмал и обладает обволакивающими свойствами, снимает спазмы и даже выводит токсины. Манка очень полезна при некоторых видах почечной недостаточности – сваренная на воде, она не дает организму больного усваивать животные белки, зато дает ему заряд энергии из-за содержащихся в ней быстрых углеводов.

Хотя диетологи отмечают, что в манке меньше, чем в других крупах, содержание минеральных веществ и витаминов, тем не менее, в ней присутствуют витамины группы В, витамины Н и РР и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий и даже кобальт.

Вред

Поскольку манка содержит много клейковины и крахмала, то противопоказана людям с непереносимостью глютена, правда, среди европейцев такое заболевание встречается редко – только у каждого 800-го жителя Европы, а в России таких людей еще меньше.

Однако у таких больных безобидная манная каша может вызвать спазмы, колики, несварение и даже вызвать патологию кишечника – отмирание ворсинок. Кроме этого, у людей с этим заболеванием клейковина может вызвать экзему и поражение суставов и связок.

Но это еще не все – каша из манной крупы содержит фитин, который вызывает нарушение обмена кальция в организме человека, поэтому постоянное употребление манной каши может вызвать у маленьких детей и стариков повышенную ломкость костей, хрупкость зубной эмали и ломкость волос и ногтей.

Нарушению кальциевого обмена способствует и фосфор, который содержится в манке. Современная медицина рекомендует вводить манную кашу в рацион детей только не раньше трех лет, а беременные женщины, для которых важно потребление кальция, могут есть ее не чаще трех раз в неделю.

Так как в каше много углеводов, она способствует быстрому набору веса и противопоказана диабетикам и людям, склонным к ожирению; исключение составляют маленькие дети с недостатком веса — им кашу назначают специально для его набора, но не чаще, чем один раз в день.

Если вы будете есть манную кашу каждый день, то скорее всего, недополучите какую-то часть витаминов и микроэлементов, которые могли бы быть в вашем завтраке, если бы вы вместо манки ели, скажем, гречку или пшенку, однако восполнить недостачу можно в течение дня с помощью рыбы, овощей и фруктов.