Раскрыта главная ошибка при приготовлении грибов

Пользовательница социальной сети Анита (Anita) рассказала, что большинство людей совершают ошибки при приготовлении грибов. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина раскрыла, что главная ошибка заключается в том, что многие промывают грибы под холодной водой, чтобы смыть грязь с внешней стороны грибка.

«Вы знали, что нельзя мыть гриб? Они похожи на губку, и никто не хочет, чтобы они были наполнены водой и испортили вкус»,

— задалась вопросом Анита.

По ее словам, вместо того, чтобы мыть грибы, что может лишить их вкуса, нужно чистить их.

«Просто переверните их, отломите стебель и очистите их»,