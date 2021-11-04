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Раскрыта главная ошибка при приготовлении грибов

Lenta.ru
1 час назад

Пользовательница социальной сети Анита (Anita) рассказала, что большинство людей совершают ошибки при приготовлении грибов. Об этом сообщает The Mirror.

Раскрыта главная ошибка при приготовлении грибов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина раскрыла, что главная ошибка заключается в том, что многие промывают грибы под холодной водой, чтобы смыть грязь с внешней стороны грибка.

«Вы знали, что нельзя мыть гриб? Они похожи на губку, и никто не хочет, чтобы они были наполнены водой и испортили вкус»,

— задалась вопросом Анита.

По ее словам, вместо того, чтобы мыть грибы, что может лишить их вкуса, нужно чистить их.

«Просто переверните их, отломите стебель и очистите их»,

— советует женщина.

Еда,
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