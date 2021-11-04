Врач предупредила об опасности употребления сыра

О том, для кого употребление сыра может быть опасно, рассказала диетолог Татьяна Иванникова в интервью РИА Новости.
Специалист отметила, что сыр сам по себе очень питательный продукт, на четверть состоящий из белков, которые организм использует в качестве строительного материала для мышц. Белки, содержащиеся в сыре, по словам Иванниковой, усваиваются гораздо лучше молочных, и в этом безусловное преимущество продукта. Кроме того, сыр отлично подходит для перекуса, поскольку очень хорошо восполняет энергию.
Однако этот же плюс (высокая калорийность) делает сыр противопоказанным для людей с лишним весом, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров,
— советует Иванникова.
А о том, какой продукт надо употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, читайте здесь.