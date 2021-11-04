Врач предупредила об опасности употребления сыра

О том, для кого употребление сыра может быть опасно, рассказала диетолог Татьяна Иванникова в интервью РИА Новости.

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Специалист отметила, что сыр сам по себе очень питательный продукт, на четверть состоящий из белков, которые организм использует в качестве строительного материала для мышц. Белки, содержащиеся в сыре, по словам Иванниковой, усваиваются гораздо лучше молочных, и в этом безусловное преимущество продукта. Кроме того, сыр отлично подходит для перекуса, поскольку очень хорошо восполняет энергию.

Однако этот же плюс (высокая калорийность) делает сыр противопоказанным для людей с лишним весом, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров,

— советует Иванникова.