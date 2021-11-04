10 продуктов, которыми диетологи разрешили заедать стресс

Психолог и эксперт по питанию рассказала, как не съедать все на своем пути во время стресса.

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В беседе с изданием «Доктор Питер» психолог и консультант по питанию Мария Граусман разъяснила, что в стрессе (вполне объяснимом во время пандемии коронавируса) важно, чтобы в питании было достаточно белка (в среднем 1-1.2 г на кг веса) и жиров (0.8-1 г на кг веса), а также жидкости (30 мл на кг веса). Тогда между приемами пищи к перекусам будет тянуть меньше — а если все-таки тянет перекусить, то есть 10 продуктов, которыми диетологи разрешают заедать стресс — ведь они способствуют его снижению.

Так, это травяной чай, который способствует ощущению тепла и спокойствия; темный шоколад, богатый антиоксидантами и снижающий уровень гормонов стресса в организме; цельнозерновые продукты, которые могут временно повышать уровень серотонина — гормона радости; авокадо с его полезными жирными кислоты омега-3; жирная рыба с теми же кислотами — тунец, палтус, лосось, сельдь, скумбрия, сардины и форель; теплое молоко, успокаивающее перед сном.