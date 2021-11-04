«Никаких рассолов!»: чем похмеляются европейцы

Каждый народ имеет свои «фирменные» методы в борьбе с похмельем. Кто-то похмеляется устрицами, а кто-то эспрессо.

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Немцы. Рольмопс

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Описывая своё состояние после большого праздника, немцы часто употребляют выражение «у меня есть кошка», прогнать которую они пытаются рольмопсом – рулетом из солёной селедки, начинённым луком и маринованным огурцом. Такая богатая электролитами закуска нормализует работу внутренних органов, а значит, положительно сказывается на внешнем облике загулявшего человека.

Этот похмельный завтрак, непременно подаваемый с горчицей, иногда употребляется вместе со специальным «контрпивом» - пенным напитком, разлитым в 0,3-литровую баночку, чтобы случайно не переусердствовать с питьём.

Французы. Луковый суп

Активные борцы с перееданием, французы предпочитают похмеляться маленькими порциями сразу нескольких блюд. Изнеженные гурманы после бурного гулянья потребляют богатые витаминами А , В1, В2 и С устрицы, а менее изощренная публика прибегает к помощи лукового или чесночного супа.

Англичане. Теплое молоко и мёд

В период правления Елизаветы I англичане предпочитали лечить перепой вином, в котором настаивали лягушек и угрей.

На смену этому методу пришёл рецепт с использованием стакана теплого молока, смешанного со столовой ложкой сажи.

Когда к решению проблемы подключились британские учёные, выяснилось, что лучшим продуктом для уменьшения неприятных симптомов от алкогольного отравления является мёд, поскольку в его составе имеется фруктоза.

Однако рядовые англичане предпочитают бороться с похмельем с помощью сэндвича с беконом и кетчупом. Специалисты в области питания утверждают, что такой завтрак способствует ускорению метаболизма перебравшего человека, поскольку булочка и кетчуп обеспечивают организм углеводами, а беконом – большим числом аминокислот.

Итальянцы. Двойной эспрессо

Во времена Древнего Рима итальянцы, известные пристрастием к пиршествам, спасались от похмелья улитками, из которых изготавливали своеобразный крем. Для этого всего-навсего нужно было раздавить моллюска и образовавшейся кашицей натереть себе лоб.

Достоверных сведений о чудодейственности этого лекарства нет, но смеем предположить, что эффект был слабым, поскольку современные потомки римлян предпочитают восстанавливаться после алкогольного загула несколькими порциями двойного эспрессо.

Называя похмелье «смертью после пьянства», они нейтрализуют этанол кофеином и возрождаются для новых свершений.

Ирландцы. Два сырых яйца

В анналах ирландской истории есть свидетельства, что в старину для того, чтобы избавиться от последствий перепоя, местные жители закапывались по шею во влажный песок. Такая вариация холодного душа давно перестала пользоваться популярностью у островитян, которые лечат «коричневый грипп» (так они именуют похмелье) кулинарной терапией.

В наши дни в меню каждого уважающего себя паба значится насыщенный жирами плотный ирландский завтрак, состоящий из хлеба, пудинга, бекона, запечённых бобов, жареного яйца и помидора.

Не желающие перегружать желудок часто съедают поутру два сырых яйца, запивая их имбирным чаем или элем.

Норвежцы. Сливки

Большая часть норвежцев избавляется от тошноты и головокружения, выпивая натощак стакан молока, а лучше целую чашку жирных сливок.