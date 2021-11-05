Диетолог назвал блюдо, которое нужно есть по утрам вместо каши

По словам специалиста каша является не самым лучшим выбором для завтрака, вместо нее он рекомендует отдавать предпочтение яичнице.

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Как отметил диетолог Алексей Ковальков, питание должны быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. Он пояснил, что это в особенности касается завтрака. У многих сложилась традиция и привычка есть по утрам каши, однако это не очень полезно, считает специалист.

Диетолог объяснил, что в кашах содержатся углеводы и почти отсутствуют белки. Такая пища провоцирует выброс инсулина в кровь, уже через два часа уровень сахара в крови падает и возникает неконтролируемое чувство голода, пояснил эксперт на YouTube-канале.

Специалист отметил, что самый лучший завтрак – это яичница. Существует даже исследования, согласно которому, если съесть утром яичницу, то в течение дня количество потребляемой пищи уменьшится на 25% из-за снижения аппетита. Есть кашу лучше тем, у кого серьезные физические нагрузки, советует эксперт.