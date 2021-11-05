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Диетолог назвал блюдо, которое нужно есть по утрам вместо каши

Волгоградская правда
1 час назад

По словам специалиста каша является не самым лучшим выбором для завтрака, вместо нее он рекомендует отдавать предпочтение яичнице.

Диетолог назвал блюдо, которое нужно есть по утрам вместо каши
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как отметил диетолог Алексей Ковальков, питание должны быть сбалансированным и включать белки, жиры и углеводы. Он пояснил, что это в особенности касается завтрака. У многих сложилась традиция и привычка есть по утрам каши, однако это не очень полезно, считает специалист.

Диетолог объяснил, что в кашах содержатся углеводы и почти отсутствуют белки. Такая пища провоцирует выброс инсулина в кровь, уже через два часа уровень сахара в крови падает и возникает неконтролируемое чувство голода, пояснил эксперт на YouTube-канале.

Специалист отметил, что самый лучший завтрак – это яичница. Существует даже исследования, согласно которому, если съесть утром яичницу, то в течение дня количество потребляемой пищи уменьшится на 25% из-за снижения аппетита. Есть кашу лучше тем, у кого серьезные физические нагрузки, советует эксперт.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Еда,Алексей Ковальков,
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