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Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение организма

Мария Иглина
1 час назад

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбур рассказал о продуктах, которые ускоряют старение организма. Этим он поделился с сайтом URA.RU.

Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение организма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, к таким продуктам относятся сахар, жареная пища, красное мясо и быстрые углеводы. Любая однообразная еда и преобладание в рационе питания только жареных продуктов приводят к преждевременному старению организма.

"Избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис",

– рассказал врач.

Также он добавил, что процесс старения ускоряют продукты, содержащие трансжиры – маргарин, подсолнечное и другие масла, богатые омега-6. Частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки также не идут на пользу организму.

Читайте также о напитке, вызывающем преждевременное старение.

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