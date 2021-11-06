Диетолог назвал продукты, ускоряющие старение организма

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбур рассказал о продуктах, которые ускоряют старение организма. Этим он поделился с сайтом URA.RU.

По его словам, к таким продуктам относятся сахар, жареная пища, красное мясо и быстрые углеводы. Любая однообразная еда и преобладание в рационе питания только жареных продуктов приводят к преждевременному старению организма.

"Избыточное потребление сахара и продуктов, содержащих его, группа из быстрых углеводов, то есть изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис",

– рассказал врач.

Также он добавил, что процесс старения ускоряют продукты, содержащие трансжиры – маргарин, подсолнечное и другие масла, богатые омега-6. Частое употребление красного мяса и изделий глубокой переработки также не идут на пользу организму.