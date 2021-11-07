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Шеф-повар объяснил, как выбрать хурму, которая не "вяжет"

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Чаще всего на российских прилавках встречаются два вида хурмы - обычная и королевская, которую еще называют "королек", и правила выбора для них несколько отличаются, рассказал шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.

Шеф-повар объяснил, какая хурма не "вяжет"
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Хурма "королек", как правило, не "вяжет", поскольку не содержит танины, но есть нюанс - внутри должны быть семена. У хорошего плода гладкая блестящая кожица бордово-коричневого цвета и темные прожилки внутри

"Сорт "королек" без опыления, а значит, в итоге и без семян, сильно вяжет и очень твердый", - пояснил Матвеев.

Обычную хурму стоит выбирать без пятен на кожице - она должна быть ровной, гладкой и яркого цвета. Этот говорит о хорошей степени зрелости плода. "Листочки и плодоножка должны быть сухими, темного цвета, ягода должна быть блестящей и мягкой, без каких-либо пятен и вмятин", - добавил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Кстати, в хурме содержится редкое вещество лютеин, которое накапливается в тканях глаза и необходимо для повышения остроты зрения.

Еда,Андрей Матвеев,
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