"Люди, которые кидаются в диеты, не могут осуждать шаурму"

Шаурма очень быстро из перекуса сомнительного качества превратилась в любимое блюдо россиян. Поклонники мяса в лаваше, пите или хлебе объединились в многотысячное сообщество. «Рамблер» пообщался с основательницей московского заведения Food Rec. Марией Дмитриевой и выяснил, в чем кроется секрет идеального кебаба.

Фото: @foodrec.msk @foodrec.msk

Для начала давайте определимся в терминах. Кебаб, шаурма, дюрюм и гирос – это разные названия одного блюда?

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- Да, зависит от того, кто вам готовит – арабы, турки или греки. В Москве одно время было запрещено писать «шаурма», поэтому появились все эти невнятные названия вроде «курицы в лаваше». Предприниматели стали искать подходящее слово, отрыли денер и теперь у нас денер всюду.

Расскажите про свой проект.

- Мы начали с небольшой кебабной на фудкорте Цветного, в пандемию превратили проект в доставку стрит-фуда Food rec., а теперь делаем производство готовых блюд для ритейла и других кафе.

@foodrec.msk

Почему именно кебабы в Москве, а не бургеры или пицца?

- Шаурма, она же кебабы — это функциональная, понятная и доступная еда. Эти преимущества перевешивают даже риск получить пищевое отравление.

Всегда будет потребность в быстрой еде, которую можно съесть практически при любых условиях. Шаурма бьет остальной фастфуд именно в функциональности. При всей своей простоте она плохо воспроизводима в домашних условиях, но ее все еще очень удобно есть. Поэтому она круче остального фастфуда.

Четверка из пиццы, бургеров, роллов и кебабов будет существовать всегда, сменяя друг друга в Инстаграмах страны. Пять лет назад было время гастрономических бургеров, теперь наше время — время отличных кебабов.

@foodrec.msk

Раньше все говорили, что уличную шаурму делают из котиков и собак. Это правда?

- Я отвечу на этот вопрос цитатой из древней Интернет-шутки.

"ПАМЯТКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КТО СРАЖАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ШАУРМА

Как и любой другой оружие, шаурма надо уметь с ним хорощо обращаться. Раз ты хочещь, чтоб твой шаурма попал точно в цел, нужьно запомнит несколько важный вещи:

1. Всегда улибайся. Особенно когда секретный ложечка кладёщь в шаурма микроб.

2. Будь очень осторожен с белий и красний соус. Помни, щьто они должны соединиться толко у гяур в животе.

3. Правильно чередуй, когда ложищь в шаурма микроб, а когда просто ложищь. Если ты на виду у покупател идёщь с лаваш в туалет – у него может быть подозрений.

4. Всегда делай толко хорощий шаурма для менты.

5. Аккуратно обращайся с куриный шаурма. Его надо делат немнощько сырой. Сальмонеллез пока ещё никто не отменял".

Почему кебабы так по-разному стоят, можно и за 100 рублей поесть, и за 700. Кто-то экономит на продуктах?

- Каждый торговец или ресторатор (в ресторанах тоже есть шаурма) сам определяет, с какой наценкой ему торговать. Тут нет зависимости от исходного качества продуктов, скорее от желания собственника и арендной ставки за помещение.

Вы едите на улице? Если да, то что больше всего удивляет?

- Да, я постоянно ем на улице. Поражает упорное нежелание научиться готовить: правильно хранить лаваш, мариновать мясо, готовить соус самостоятельно и прочее. И минусы всегда одинаковые – горелое мясо и невкусные соусы, сухой лаваш и изжога.

Назовите пять признаков удачной шаурмы, на что обратить внимание.

- Свежая лепешка, по-настоящему хорошие помидоры, качественное мясо, чуть свежей зелени и пряная аджика. Все. Так готовят шаурму арабы. Любая обычная шаурма на обычном фуд-корте в Дубае во много раз лучше и вкуснее того, что можно найти в России.

@foodrec.msk

Мне всегда казалось, что главный секрет любого такого блюда – в мясе и соусе. И если соус дома можно сделать, то мясо никак.

- Дома можно повторить что угодно, главное – зачем? Время – наш единственный невосполнимый ресурс. Вы можете потратить его на приготовление медовика, но удовольствие будет соразмерно удовольствию от купленного торта.

Для меня ни шаурма, ни донер – это не блюдо на каждый день, потому что это вредно.

- Вредно – это отсутствие критического мышления и нежелание разбираться в том, что вы едите и как устроен организм. Отсутствие культуры питания и слепое следование мифическому ПП – вот что плохо.

Сейчас даже на заправках половина полок занята кето-печеньем. Люди, которые следуют моде и кидаются с головой во все диета-тренды, не могут осуждать шаурму.

Если бы они озадачились тем, как устроена биохимия организма, то поняли бы, что шаурма здоровее всех кето, низкоуглеводных, интервальных и прочих диет. Плюс, куда важнее, насколько регулярно ты ешь. Питайтесь разнообразно!

@foodrec.msk

Есть ощущение, что традиционные донеры уходят в прошлое. На их место приходят вегетарианские версии типа израильского сабиха. Так ли это?

- Это ошибочное суждение. Если спросить любого торговца шаурмой, в топе продаж остается курица и говядина. Фалафелю даже близко не удается приблизиться к такому количеству продаж, а уж тем более сабиху, про который знают только хипстеры.

Вегетарианцы были 10 лет назад, 100 лет назад и 1000 лет назад. Пока заметного влияния вегетарианского лобби на массовый рынок все еще не заметно.

Раз шаурма такая удобная, то и кризис вы, наверное, переживаете легко?

- Кризис никто не переносит легко, он отражается на всех сферах. Мигранты, которые готовят денеры, уезжают или меняют профессию и становятся курьерами. Денерные испытывают дефицит персонала и не могут продавать столько же, сколько раньше. А еще дорожают продукты, из-за этого падает прибыль. Так что не надо думать, что кризис кого-то спас, скорее многих убил.

Тренд на кебабы – это дань времени, как поке-боулы, чай-матча и все такое прочее?