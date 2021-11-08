Врач назвала защищающие от рака кишечника продукты

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которые могут снизить риск возникновения рака кишечника. Об этом медик рассказала в эфире программы «Доктор 24» на телеканале «Москва 24».

По словам врача, сегодня рацион питания молодых и занятых работой людей оставляет желать лучшего. Они перекусывают на ходу, покупают готовую еду или фастфуд, что негативно сказывается на здоровье и может привести к онкологическим заболеваниям.

Снизить риск рака кишечника могут несколько продуктов. Один из них — цельнозерновой хлеб:

"Лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу. Волокна зерен пшеницы и других злаков содержат грубое волокно — клетчатку, которая помогает выводу токсинов и аллергенов",

— сказала врач.