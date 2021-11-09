Малышева назвала продукты, которые защищают от рака

Ведущая передачи Елена Малышева «Жить здорово!» на Первом канале назвала продукты, которые в теории могут снизить риск возникновения рака: рыба, морковь и помидоры.
По словам соведущего Елены Дмитрия Шубина, рыба содержит микроэлемент селен. Он предотвращает развитие онкологии, «пожирая раковые клетки, которые нон-стоп образуются».
«Сегодня показано в гигантских исследованиях, что у людей, больных раком, низкий уровень селена», — добавила Малышева.
Другой полезный продукт — морковь: она, по словам Шубина, содержит большое количество витамина А. Этот витамин предотвращает развитие рака желудка, а также полезен для кожи и зрения.
Для профилактики рака простаты и рака груди ведущие посоветовали употреблять помидоры. Врачи объяснили, что красный овощ содержит большое количество противоракового фитонутриента ликопина.
«При термической обработке его становится еще больше», — добавила Малышева.
Также недавно врач-диетолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которые могут снизить риск возникновения рака кишечника в эфире программы «Доктор 24». По словам врача, рацион питания занятых работой людей оставляет желать лучшего: постоянные перекусы, готовая еда из доставки и фастфуд негативно сказываются на здоровье.