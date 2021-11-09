Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Малышева назвала продукты, которые снижают риск возникновения рака

Дарья Амосова
2 часа назад

Ведущая передачи Елена Малышева «Жить здорово!» на Первом канале назвала продукты, которые в теории могут снизить риск возникновения рака: рыба, морковь и помидоры.

Малышева назвала продукты, которые защищают от рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам соведущего Елены Дмитрия Шубина, рыба содержит микроэлемент селен. Он предотвращает развитие онкологии, «пожирая раковые клетки, которые нон-стоп образуются».

«Сегодня показано в гигантских исследованиях, что у людей, больных раком, низкий уровень селена», — добавила Малышева.

Другой полезный продукт — морковь: она, по словам Шубина, содержит большое количество витамина А. Этот витамин предотвращает развитие рака желудка, а также полезен для кожи и зрения.

Для профилактики рака простаты и рака груди ведущие посоветовали употреблять помидоры. Врачи объяснили, что красный овощ содержит большое количество противоракового фитонутриента ликопина.

«При термической обработке его становится еще больше», — добавила Малышева.

Также недавно врач-диетолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которые могут снизить риск возникновения рака кишечника в эфире программы «Доктор 24». По словам врача, рацион питания занятых работой людей оставляет желать лучшего: постоянные перекусы, готовая еда из доставки и фастфуд негативно сказываются на здоровье.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители