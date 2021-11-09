Что мы едим: как Россия догнала США по ожирению

По распространенности ожирения Россия догнала США. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. "Рамблер" выяснил, почему это происходит.

По словам Бойцова, в течение 20 лет ожирение у мужчин выросло по своей распространенности более, чем в два раза.

Видео дня

"Мы говорим о том, что на Западе, особенно в Северной Америке, очень много людей с избыточной массой тела, с ожирением, но мы догнали по распространенности ожирения США", - заключил Бойцов.

Низкий уровень жизни

Качество пищи зависит от достатка человека. Чрезмерное количество сахара и жира, недостаток овощей и фруктов сказываются не только на весе, но и на здоровье россиян. При этом, более 60% жителей тратят половину заработка на еду.

Когда финансовая обстановка нестабильная, люди переходят на дешевые продукты (картошка, макароны, хлеб), белок и клетчатка уходят на второй план. В целом, в стране не принято есть много овощей и фруктов, потому что они стоят дорого и не кажутся привлекательными. Многие отказываются от овощей и фруктов, потому что сезонные есть не хочется (яблоки, кабачки, тыкву), а импортные кажутся дорогими.

Отсутствие культуры питания

Мы привыкли есть на бегу и питаться фаст-фудом. Гораздо проще заказать доставку, чем приготовить еду самостоятельно, хотя домашняя еды в разы полезнее приготовленной. Диетологи советуют отказаться от магазинных котлет, пельменей и шаурмы. Дело в том, что эти продукты содержат большое количество жиров и углеводов, много соли, сахара и других добавок.

Отсутствие культуры питания приводит и к тому, что мы не умеем есть достаточно. Либо едим слишком мало, либо объедаемся. Хотя уже давно существует система подсчета калорий, которые позволяют человеку сохранять баланс.

Стресс

Большинство жителей России признались в том, что постоянно испытывают стресс на работе, об этом сообщили 67%. Больше половины респондентов загружены слишком большим объемом работы, а треть испытывает дискомфорт из-за ссор с коллегами и начальством.

Когда мы испытываем стресс, существует несколько способов с ним справиться. Например, можно пойти к психологу и проработать свою проблему, но это дорого и долго. Куда проще съесть булочку, шоколадку или что-то вредное.

Халатное отношение к здоровью

Россияне в принципе халатно относятся к своему здоровью: не сдают ежегодные анализы, не разбираются в правильном питании и не занимаются спортом. Более того, не все воспринимают лишние килограммы как проблему.