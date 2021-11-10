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Врач заявила о пользе ежедневного употребления сала

Мира Маркина
2 часа назад

Врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова рассказала о пользе сала для организма. Об этом сообщает ОСН.

Врач заявила о пользе ежедневного употребления сала
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению медика, сало незаслуженно вычеркнуто из рациона многих россиян. Однако этот продукт может принести пользу: например, поддержать иммунитет и помочь в борьбе с вирусными инфекциями.

В сале содержатся насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, в нем есть арахидоновая кислота, которая помогает организму восстанавливаться после высоких нагрузок, повышает выносливость и силу мышц, ускоряет регенерацию кожи и снижает риск болезни Альцгеймера. Это вещество включают в состав питательных комплексов для людей, занимающихся интенсивными тренировками.

По словам врача, сало можно есть каждый день, но ограничивать его в количестве из-за высокой калорийности. Для людей с нормальным весом будет достаточно 20-30 граммов. При избыточном весе стоит сократить норму и употреблять несколько ломтиков сала за завтраком. При этом есть его лучше не с хлебом, а с овощами.

Ранее были названы продукты для быстрого выздоровления от COVID.

Еда,Анна Волкова,
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