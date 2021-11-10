«Президент грибного государства»: как выращивают шампиньоны

Шампиньоны — самые частые гости из грибного царства в рационе. Все благодаря, прежде всего, доступности — их выращивают круглый год, поэтому шампиньоны всегда можно найти на продуктовых полках. Но эти грибы не только легко добываемы, они также очень полезны и питательны.