«Президент грибного государства»: как выращивают шампиньоны

Шампиньоны — самые частые гости из грибного царства в рационе. Все благодаря, прежде всего, доступности — их выращивают круглый год, поэтому шампиньоны всегда можно найти на продуктовых полках. Но эти грибы не только легко добываемы, они также очень полезны и питательны.
По содержанию фосфора шампиньоны приравниваются к морепродуктам. Этот элемент укрепляет кости, препятствует разрушению зубной эмали, стабилизирует гормональное состояние. А благодаря калию в составе эти грибы помогают поддерживать систему кровообращения и улучшают обмен веществ. Смотрите видео и узнаете, как выращивают шампиньоны.
Продукты должны быть качественными, это аксиома. Ранее мы рассказывали о пяти способах легко определить их свежесть.