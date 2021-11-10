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«Президент грибного государства»: как выращивают шампиньоны

Катерина Саломе
1 час назад

Шампиньоны — самые частые гости из грибного царства в рационе. Все благодаря, прежде всего, доступности — их выращивают круглый год, поэтому шампиньоны всегда можно найти на продуктовых полках. Но эти грибы не только легко добываемы, они также очень полезны и питательны.

По содержанию фосфора шампиньоны приравниваются к морепродуктам. Этот элемент укрепляет кости, препятствует разрушению зубной эмали, стабилизирует гормональное состояние. А благодаря калию в составе эти грибы помогают поддерживать систему кровообращения и улучшают обмен веществ. Смотрите видео и узнаете, как выращивают шампиньоны.

Продукты должны быть качественными, это аксиома. Ранее мы рассказывали о пяти способах легко определить их свежесть.

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