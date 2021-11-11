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Эксперт объяснила, какие напитки нельзя употреблять натощак

Lenta.ruиещё 3
6 часов назад

Нутрициолог Кристина Журавлева предупредила россиян о том, что не следует пить на голодный желудок ряд напитков. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Эксперт объяснила, какие напитки нельзя употреблять натощак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, употребление кофе натощак стимулирует функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты. Данный процесс может привести к развитию гастрита, объяснила эксперт. Журавлева также добавила, что кофе приводит в действие поджелудочную железу, которая вырабатывает ферменты для переваривания еды, отсутствующей в желудке.

«Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ», — подчеркнула она.

Помимо этого, специалист рассказала, что нельзя утром пить холодную воду. Она пояснила, что организм плохо переносит холодные продукты и встреча с охлажденной водой для желудка, который еще находится в «спящем режиме», может быть опасной и обернуться стрессом. Натощак лучше употреблять теплые напитки, добавила нутрициолог.

Ранее британский диетолог Фрэнки Филлипс назвала оптимальное количество чашек кофе в день и рассказала о полезных свойствах напитка. По мнению Филлипс, оптимальное количество чашек кофе в день для взрослого человека составляет от трех до пяти. При этом суммарное потребление кофеина в сутки не должно превышать 400 миллиграммов. Диетолог добавила, что это правило не распространяется на беременных.

Еда,РИА Новости,
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