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Что добавляют в соль и почему надо читать ее состав

Мира Маркина
44 минуты назад

Оказывается, в соли тоже есть добавки. Читайте о них в материале "Рамблера".

Что добавляют в соль и почему надо читать ее состав
Фото: DepositphotosDepositphotos

Казалось бы, что может быть проще, чем купить пачку обыкновенной соли и к чему вообще обращать внимание на ее состав? Ведь соль это всего лишь хлорид натрия. Однако, оказывается, не так все просто. И стоит перед тем, как приобрести пачку соли, внимательно изучить этикетку, на которой детально расписано, из чего конкретный продукт, оказавшийся в ваших руках, состоит.

Дело в том, что некоторые производители этого одного из самых нужных и популярных продуктов начали использовать добавки, а именно Е536 и Е535. Сразу оговоримся, что эти добавки входят в число разрешенных и используются для того, чтобы соль оставалась рассыпчатой, а не сбивалась в один ком.

Добавка Е535 (желтая кровяная соль или ферроцианид натрия) помимо слои входит, например, также в состав какао и сухого молока и имеет низкий уровень токсичности. Однако, какое влияние она может оказывать на организм человека, ученые точно еще не установили. Поэтому существует максимально допустимая доза этой добавки: в сутки она не должна превышать 25 мг на один килограмм массы тела.

Добавка Е536 (ферроцианид калия) также из разряда стабилизаторов. В ней в не опасных для человека количествах содержатся цианиды. Так же, как в случае с добавкой Е535, ферроцианид калия допустимо употреблять в ограниченных количествах.

Несмотря на то, что описанные выше добавки, которые порой входят в состав соли, официально разрешены, о точном их воздействии на каждый конкретный организм исчерпывающей информации нет. Поэтому по возможности, разумеется, лучше обойтись без них, а для этого стоит внимательно читать состав на упаковке соли.

Еда,
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