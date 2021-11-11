Продукты, вызывающие зависимость: список

Почему человека влечет к вредной и зачастую опасной еде, читайте в материале "Рамблера".

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Если говорить откровенно, от любой пищи человек испытывает некоторую зависимость: ведь без нее жизнь просто невозможна. Но, к сожалению, к некоторым продуктам, как правило, не слишком полезным, нас тянет сильнее. Перечислим наиболее популярные продукты, которые вполне способны вызвать зависимость.

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1. Сыр

Твердую его разновидность врач Нил Барнард назвал продуктом, который способен вызвать привыкание. Эксперт отметил, что в сырах содержится казеин, которые в процессе пищеварения может образовывать казоморфины, являющиеся опиатами. Следовательно, по мнению Барнарда, твердый сыр вполне может вызвать зависимость. Другие исследователи считают, что сырная зависимость может быть вызвана с большей вероятностью триптофаном, который помогает вырабатывать серотонин.

2. Шоколад

Шоколад провоцирует дополнительную выработку гормона, повышающего настроение, серотонина. А его действие на организм сродни приему антидепрессантов. Опасность в том, что остановиться, съев всего один кусочек шоколада, крайне трудно: не замечаешь, как в желудке исчезает целая плитка.

3. Кофе

Огромное число людей на планете не представляет свое утро без этого крепкого ароматного напитка. И вряд ли кто-то будет спорить, что он, определенно, вызывает привыкание. Отказавшись утром от традиционной чашечки кофе, человек весь день может провести в состоянии раздражения, быть вялым и невнимательным. Согласно последним заверениям ученых, 2-3 чашки кофе в день никакой опасности не представляет. Но если вы привыкли пить более трех чашек ароматного напитка ежедневно, стоит задуматься и признать, что вы стали от кофе зависимы.

4. Сахар