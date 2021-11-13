Что будет, если есть быстрорастворимую лапшу каждый день

Лапша быстрого приготовления стоит меньше 20 рублей. Из-за дешевизны многие россияне питаются ей ежедневно. Мы спросили Алексея Парамонова, кандидата медицинских наук, терапевта, гастроэнтеролога, директора клиники доказательной медицины "Рассвет", эксперта телеканала "Доктор", насколько это опасно для здоровья.

Вот так выглядит состав быстрорастворимой лапши:

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Вермишель: мука пшеничная, масло растительное, вода, соль поваренная пищевая, витамины, краситель натуральный - бета-каротин.

Бульон домашний: соль, сахар, усилители вкуса и аромата - (инозинат, гуанилат и глутамат натрия), мясо курицы сушеное порошок, овощи сушеные (томаты, чеснок, лук репчатый, зелень петрушки), пряности (перец черный и красный, куркума, имбирь), ароматизатор идентичный натуральному (курица), масло подсолнечное.

По словам врача-гастроэнтеролога, лапша быстрого приготовления отличается от обычной в основном только тем, что содержит более мягкие сорта пшеницы. Гликемический индекс такого продукта более высокий, и он быстрее повышает сахар в крови.

"Если питаться исключительно такой лапшой, то риск прибавить вес выше. Если ей злоупотреблять, также повышается риск сахарного диабета и избыточного бактериального роста тонкой кишки. Скорее всего, в тех дозах, в которых лапша используется: в виде снеков, перекусов она угроз не несет.

Для закрепления ее консистенции в лапшу обычно добавляют пальмовое масло: это не самый полезный вид жира. Масло содержит в себе трансжиры. Опять же, если позволять себе это раз в неделю, это никаких проблем не несет. Если же такая лапша становится основой питания, это может повлечь проблемы", — объяснил Алексей Парамонов.

При этом опаснее всего не сама лапша, а пакетики со специями, которые в нее кладут из-за высокого содержания в них поваренное соли.

"Для здорового человека это не очень хорошо, а для человека, у которого есть сердечная, почечная недостаточность, хронические заболевания, это может быть очень тягостно. Если человек с такими болезнями ест эту лапшу, ему нужно высыпать не весь пакетик с солью, а только половину".

Кроме того, Алексей Парамонов развеял миф об опасности глутамата натрия в составе продуктов:

"Есть распространенная "пугалка" на тему того, что в лапше содержится глутамат натрия. Да, он там действительно содержится для вкуса, но никакого вреда он не приносит. Это обычная аминокислота, которая улучшает вкус. Аминокислот в нашей повседневной пище содержится очень много. И то, что она там содержится в чистом виде, это совершенно безопасная история".