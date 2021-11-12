Названы специи, снижающие риск развития рака

Британский эксперт по питанию Джессика Ниббс рассказала, какие три специи способны снизить риск развития рака и диабета. Об этом сообщает Express.
Первым в списке оказался куркумин, который помогает снизить риск рака и возрастных заболеваний.
«Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность», — уточнила Ниббс.
В ходе одного из исследований у людей, которые месяц употребляли по четыре грамма приправы, поражение толстой сократилось на 40 процентов.
Второй в перечень автор включила корицу, снижающую уровень сахара в крови при диабете второго типа. Приправа помогает снять воспаление, а экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель.
Последним в список вошел шалфей. Эта специя помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также в материале говорится, что шалфей используют для профилактики болезней сердца.
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