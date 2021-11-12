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Ученый объяснил, чем опасны консервы

Даша Краснова
2 часа назад

Старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Роговский рассказал, почему консервы могут быть опасны. Об этом сообщает "Прайм".

Ученый объяснил, чем опасны консервы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, употребление продуктов, которые хранятся или готовятся в бескислородной или недостаточно кислой среде, но при этом не прошли должную очистку и термообработку, может привести нарушению работы нервной системы и внутренних органов.

Микроорганизмы — анаэробы — развиваются не только в консервах. Они могут оказаться в блюдах из плохо промытых грибов, копченых и вяленых продуктах и даже в колбасе.

Именно они приводят к развитию ботулизма — заболевания, при котором ботулинический токсин блокирует выброс ацетилхолина из нервных окончаний и приводит к проблемам с нервной системой, нарушению работы внутренних органов и мускулатуры.

К типичной тошноте и рвоте обычно добавляется нарушение зрения, глотания, речи, затрудненная мимика, а также симптомы, связанные с сухостью слизистых. Но опаснее всего — нарушение дыхания.

«Передача импульса к дыхательным мышцам прекращается, и именно дыхательная недостаточность является основной причиной летальности при ботулизме», — пояснил врач.

Ранее "Рамблер" сообщал о массовом отравлении в отеле Египта.

Еда,Владимир Роговский,
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