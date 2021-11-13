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Диетолог развенчала известный миф о сале

Даша Краснова
2 часа назад

Диетолог Анастасия Егорова прокомментировала популярный миф о сале. По ее словам, россиянам с проблемами с сердечно-сосудистой системой можно полностью не отказываться от употребления этого продукта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина», — объяснила Егорова.

Врач пояснила, что все хорошо в меру и посоветовала съедать небольшой кусочек сала не более двух раз в неделю. В таком количестве продукт благотворно повлияет на организм.

«Сало нужно употреблять с осторожностью тем людям, у кого есть лишний вес, потому как сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества», — заключила диетолог.

До этого мы рассказывали про мифы о красном мясе.

Еда,Видео,Анастасия Егорова,
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