Диетолог развенчала известный миф о сале

«Сало нужно употреблять с осторожностью тем людям, у кого есть лишний вес, потому как сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества», — заключила диетолог.