Диетолог объяснила, почему сырная шаурма дороже

«Сырный лаваш — это абсолютно тот же лаваш, но в тесто еще добавляется сыр. Это продукт недешевый. Производитель смотрит, насколько это выгодно, он не может делать себе в убыток», — объяснила она.

«Хуже, если его жарят, и в нем присутствует пальмовое масло, потому что он может быть вредным».

Известно, что с начала 2021 года шаурма в России подорожала на восемь процентов. Ее цена выросла до 166 рублей — средняя стоимость в сентябре. При этом ценник отличается в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге шаурма оказалась дороже, чем в Москве:183 рубля против 162 соответственно.