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Диетолог объяснила, почему сырная шаурма дороже обычной

Мира Маркина
1 час назад

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему сырная шаурма чаще дороже обычной. Причину медик назвала радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог объяснила, почему сырная шаурма дороже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Соломатиной, при изготовлении лаваша производитель может использовать качественный сыр:

«Сырный лаваш — это абсолютно тот же лаваш, но в тесто еще добавляется сыр. Это продукт недешевый. Производитель смотрит, насколько это выгодно, он не может делать себе в убыток», — объяснила она.

Лучше, по мнению диетолога, если его выпекают:

«Хуже, если его жарят, и в нем присутствует пальмовое масло, потому что он может быть вредным».

Известно, что с начала 2021 года шаурма в России подорожала на восемь процентов. Ее цена выросла до 166 рублей — средняя стоимость в сентябре. При этом ценник отличается в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге шаурма оказалась дороже, чем в Москве:183 рубля против 162 соответственно.

Ранее диетолог развенчала известный миф о сале.

Еда,Елена Соломатина,Радиостанция "Говорит Москва",
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