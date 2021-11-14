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Диетолог перечислила полезные свойства имбиря

Мария Иглина
1 час назад

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как употребление имбиря может помочь сохранить здоровье. Этим она поделилась в беседе с RT.

Диетолог перечислила полезные свойства имбиря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт утверждает, что этот продукт обладает сильным антиоксидантным свойством, помогает предотвратить преждевременное старение, положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, на работу мозга, а также улучшает метаболизм. Также иммунитет начинает работать гораздо активнее за счет увеличения кровообращения, что в свою очередь приводит к лучшему усвоению пищи и питательных веществ.

При этом диетолог отмечает, что маринованный имбирь сохраняет свои полезные свойства лишь отчасти. Она также добавила, что не стоит употреблять имбирь в огромных количествах:

"Этот корень имеет очень терпкий вкус за счет многих компонентов, там много органических масел, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта... Это все может привести к воспалительным процессам, особенно на голодный желудок. Потому что кто-то пьет имбирную воду на голодный желудок, причем достаточно концентрированную, еще и съедает эту мякоть".

Читайте также о самых частых ошибках при варке макарон.

Еда,Елена Соломатина,
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