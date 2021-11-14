Диетолог перечислила полезные свойства имбиря

"Этот корень имеет очень терпкий вкус за счет многих компонентов, там много органических масел, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта... Это все может привести к воспалительным процессам, особенно на голодный желудок. Потому что кто-то пьет имбирную воду на голодный желудок, причем достаточно концентрированную, еще и съедает эту мякоть".