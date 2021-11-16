В России за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 36 818 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 38 420 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 9 145 912 случаев COVID-19.

За сутки выздоровел 34 161 пациент с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 846 448 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.