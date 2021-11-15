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Ученые назвали повышающий риск болезней сердца продукт

Мира Маркина
2 часа назад

Американские ученые заявили, что потребление соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 18 процентов. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Назван самый опасный для сердца продукт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты американской кардиологической ассоциации оценили анализы мочи десяти тысяч участников. Средний возраст испытуемых составил 50 лет. В исследовании принимало участие равное количество женщин и мужчин.

Как оказалось, в 571 случае сердечно-сосудистого заболевания напрямую были связаны с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия.

"Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18 процентов", — сказал научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Юань Ма.

В будущем ученые планирует провести повторные измерения, чтобы определить безопасную дозу суточного потребления натрия.

Ранее были названы продукты для нормализации работы кишечника.

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