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Из чего на самом деле делают лапшу быстрого приготовления

Мира Маркина
4 часа назад

Лапша быстрого приготовления — одно из самых дешевых и простых в приготовлении блюд. Оно пользуется популярностью у студентов с небольшой стипендией, а также у подростков, которые любят все запретно. Многие люди уверены, что лапша быстрого приготовления опасна, так как она очень дешевая и делается из опасного сырья. Со временем это блюдо обросло массой мифов, в которые верят многие люди.

На самом деле, сама лапша не отличается от обычных макарон для варки. Наибольшие вопросы вызывают приправы и сухие овощи, которые можно дополнительно добавить в бульон. Смотрите видео, в котором эксперты разбираются, из чего сделана лапша быстрого приготовления, почему она такая дешевая и действительно ли она настолько опасна.

Еда,Видео,
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