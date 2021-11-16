Из чего на самом деле делают лапшу быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — одно из самых дешевых и простых в приготовлении блюд. Оно пользуется популярностью у студентов с небольшой стипендией, а также у подростков, которые любят все запретно. Многие люди уверены, что лапша быстрого приготовления опасна, так как она очень дешевая и делается из опасного сырья. Со временем это блюдо обросло массой мифов, в которые верят многие люди.
На самом деле, сама лапша не отличается от обычных макарон для варки. Наибольшие вопросы вызывают приправы и сухие овощи, которые можно дополнительно добавить в бульон. Смотрите видео, в котором эксперты разбираются, из чего сделана лапша быстрого приготовления, почему она такая дешевая и действительно ли она настолько опасна.