Из чего на самом деле делают лапшу быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — одно из самых дешевых и простых в приготовлении блюд. Оно пользуется популярностью у студентов с небольшой стипендией, а также у подростков, которые любят все запретно. Многие люди уверены, что лапша быстрого приготовления опасна, так как она очень дешевая и делается из опасного сырья. Со временем это блюдо обросло массой мифов, в которые верят многие люди.