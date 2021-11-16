Назван идеальный завтрак для плоского живота

Американский диетолог Бренда Пералта назвала идеальный завтрак при похудении. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

Эксперт утверждает, что по утрам людям необходима сытная комбинация белка и клетчатки:

"Белок — лучшее питательное вещество, которое можно добавлять в рацион, когда пытаешься сбросить вес и сохранить плоский живот".

Что же касается клетчатки, то она способствует пищеварению и помогает надолго заглушить чувство голода.

Так, диетолог рекомендует завтракать омлетом или болтуньей с овощами (цукини, помидоры, стручковый перец или шпинат). Также к этому приему пищи можно добавить фрукты или ломтик цельнозернового хлеба, можно даже с авокадо.