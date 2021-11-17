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Нутрициолог рассказала, для кого опасны мандарины

Мария Каткова
3 часа назад

Нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала, для кого мандарины могут быть опасны. Об этом сообщает РИА Новости.

Нутрициолог рассказала, для кого опасны мандарины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала, что мандарины не стоит употреблять людям с проблемами пищеварительной системы.

"Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины — это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником!"

Кроме того, мандарины не стоит употреблять детям до 2-3 лет, так как они могут вызвать аллергическую реакцию. Кислые фрукты запрещено людям с гастритом, колитом, язвенной болезнью и при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Не только цитрусовые могут быть опасны для людей. Врач объяснила, кому опасно есть яблоки.

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