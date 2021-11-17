Врач рассказал, чем опасно молоко

Гастроэнтеролог Андрей Задворнов рассказал, к каким проблемами со здоровьем может принести употребление молока. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, лактоза, или молочный сахар, может стать причиной проблем с пищеварением. У маленьких детей молоко расщепляется лактозой — особым ферментом в тонком кишечнике. Со временем организм производит его в меньшем количестве. Молочный сахар хуже перерабатывается и оказывается в толстой кишке, где взаимодействует с бактериями. Из-за через 30 минут после еды у человека могут возникать метеоризм, боли, диарея. Это называется "лактозной недостаточностью".

Непереносимость лактозы есть у 48% европейцев. Примерно такой же показатель в России.

"Лактоза содержится не только в молоке. Она есть в твороге, сыре, кисломолочных продуктах, хотя и в гораздо меньшем количестве, поскольку расщепляется молочнокислыми бактериями. Молочный сахар добавляют в полуфабрикаты, кондитерские изделия, лекарства, спортивное питание", — рассказал врач.

Некоторым людям становится плохо даже от небольшого кусочка сыра, а некоторые годами не обращают внимание на симптомы.

"Часто люди, не зная о непереносимости молочного сахара, обращаются к врачам с жалобами на вздутие и расстройство ЖКТ. Разумеется, лактозная недостаточность болезнью не является: другое дело, что организм в целом хуже усваивает питательные вещества", — объяснил Андрей Задворнов.

Он отметил, что полностью отказываться от молочных продуктов не стоит. В них содержатся животные белки, витамин D, фосфор, кальций, калий, витамин А, витамин B12.

В норме употреблять до 200 граммов молочных продуктов в день.