Как приготовить идеальную жареную картошку

Жареная картошка — одно из любимых блюд у многих россиян. При этом ее приготовление, при всей простоте рецепта, вызывает массу вопросов и споров. На самом деле, чтобы приготовить идеальную жареную картошку, нужно знать несколько лайфхаков и не забывать выполнять несколько простых действий. Подробнее об этом — в материале «Рамблера».

Фото: "Рамблер" "Рамблер"

1. Правильно выбирайте картофель

Мало кто знает, но лучший вариант сорта картофеля для жарки — это красный картофель. При приготовлении он отлично держит форму и не разваливается.

Если красного картофеля под рукой нет, можно взять и обычный белый, ничего страшного не произойдет.

2. Правильно нарезайте

Очистите картошку от кожуры и нарежьте ее дольками. Постарайтесь сохранять одинаковую толщину и примерно одинаковый размер. Слишком толсто нарезать не следует.

3. Подсушите

Промойте нарезанную картошку в дуршлаге и затем насухо оботрите бумажными полотенцами, удалив остатки воды.

4. Правильно выбирайте сковороду

Выбирайте толстостенную сковороду с достаточно высокими бортами и широким днищем, чтобы вместилось весомое количество картофеля.

Насыпать картошку с горкой, как на фотографии выше, это ошибка, она не успеет прожариться и ее неудобно мешать.

Картошки должно быть вдвое меньше полной вместимости сковороды. Разогрейте сковородку и налейте подсолнечного масла.

5. Не ворошите картофель постоянно

Высыпьте картофель и тут же перемешайте его, чтобы подсолнечное масло полностью обмазало все дольки. Затем на сильном огне жарьте картофель 3-5 минут, осторожно перемешайте и снова жарьте около 5 минут. По прошествии этого времени убавьте огонь на средний и снова перемешайте. После этого картофель старайтесь ворошить по минимуму. Но следите за тем, чтобы дольки не подгорали.

6. Солим в конце жарки

Это важное правило — солить только в самом конце приготовления, иначе картофель начнет разваливаться, а при перемешивании превратится в кашу.

Жарить картошку нужно порядка 20-25 минут — это приблизительное время, за которое можно приготовить блюдо на сковороде средних размеров. Тем не менее, действуйте по ситуации.