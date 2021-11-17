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Названы снижающие уровень холестерина орехи

Мира Маркина
1 час назад

Грецкие орехи могут влиять на уровень холестерина. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Названы снижающие уровень холестерина орехи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медики рекомендуют включать орехи в свой рацион хотя бы два раза в неделю. В них содержится растительный белок, полезные жиры, витамины, микроэлементы и растительные волокна. Орехи повышают умственную активность, иммунитет и быстро и надолго насыщают организм.

Грецкие орехи содержат большое количество йода и селена. Они необходимы для здорового функционирования щитовидной железы. Кроме того, грецкие орехи могут снизить уровень холестерина.

Однако врачи призывают не злоупотреблять ими. Орехи очень калорийны, поэтому людям с лишним весом стоит ограничить их употребление.

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