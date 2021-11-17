Названы снижающие уровень холестерина орехи

Грецкие орехи могут влиять на уровень холестерина. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Медики рекомендуют включать орехи в свой рацион хотя бы два раза в неделю. В них содержится растительный белок, полезные жиры, витамины, микроэлементы и растительные волокна. Орехи повышают умственную активность, иммунитет и быстро и надолго насыщают организм.

Грецкие орехи содержат большое количество йода и селена. Они необходимы для здорового функционирования щитовидной железы. Кроме того, грецкие орехи могут снизить уровень холестерина.