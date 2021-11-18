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Сколько стоит самое дешевое блюдо со звездой Мишлен

Мария Иглина
1 час назад

Многие привыкли, что посетить ресторан со звездой Мишлен могут исключительно люди с высоким достатком. Да, действительно в большинстве заведений этой категории цены на блюда высоки. Однако есть мишленовские рестораны, в которых вы потратите на ужин всего несколько долларов. "Рамблер" расскажет о самом дешевом блюде, отмеченным звездой Мишлен.

Сколько стоит самое дешевое блюдо со звездой Мишлен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чтобы развеять миф о дорогих блюдах в мишленовских ресторанах, достаточно приехать в Сингапур и посетить заведение под названием Liao Fan Hong Kong. И там вы найдете блюдо стоимостью всего 2,2 доллара США. Оно носит название "Курица приготовленная в соевом соусе с гарниром из риса и лапши". По названию кажется, что это самое обычное блюдо, однако те, кому посчастливилось его попробовать, называют его по-настоящему гастрономическим чудом.

Однако это далеко не единственное мишленовское блюдо, которое может себе позволить абсолютно любой. В ресторане Tim Ho Wan в Гонконге цены в меню начинаются от 3,8 долларов США. В Hamo (Сеул, Южная Корея) блюло обойдется вам в 7,1 американских долларов. В мишленовском заведении Chugokusai S.Sawada, (Осака, Япония) — 9.7 долларов. И это далеко не весь список ресторанов, где вы можете отведать недорогие блюда, отмеченные звездой Мишлен.

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