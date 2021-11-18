Сколько стоит самое дешевое блюдо со звездой Мишлен

Многие привыкли, что посетить ресторан со звездой Мишлен могут исключительно люди с высоким достатком. Да, действительно в большинстве заведений этой категории цены на блюда высоки. Однако есть мишленовские рестораны, в которых вы потратите на ужин всего несколько долларов. "Рамблер" расскажет о самом дешевом блюде, отмеченным звездой Мишлен.

Чтобы развеять миф о дорогих блюдах в мишленовских ресторанах, достаточно приехать в Сингапур и посетить заведение под названием Liao Fan Hong Kong. И там вы найдете блюдо стоимостью всего 2,2 доллара США. Оно носит название "Курица приготовленная в соевом соусе с гарниром из риса и лапши". По названию кажется, что это самое обычное блюдо, однако те, кому посчастливилось его попробовать, называют его по-настоящему гастрономическим чудом.