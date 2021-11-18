Какой рецепт холодца на самом деле правильный

Какой же он — идеальный холодец? Советы поваров и правильный рецепт блюда — в материале "Рамблера".

По словам шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, главная ошибка при приготовлении холодца — пытаться сделать его как можно быстрее. Блюдо должно готовиться долго.

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По мнению Ивлева, правильный холодец необходимо варить на говяжьих трубчатых костях. При этом в традиционном рецепте не нужно добавлять желатин для загустения. Так холодец будет гораздо вкуснее:

«Если вытапливать говяжьи кости при низкой температуре, то масса застынет сама и никакого желатина добавлять будет не нужно», — рассказал шеф-повар в одном из интервью Nation News.

Перед готовкой нужно разрубить говяжью ногу на несколько частей и замочить в холодной воде на 3–4 часа, а лучше — на ночь, чтобы в мясе не было остатков свернувшейся крови.

Затем нужно выложить мясо в большую кастрюлю (так, чтобы оно распределилось свободно), залить водой (около двух сантиметров сверху) и довести до кипения. Чтобы в будущем холодец был прозрачным, нужно слить первый бульон, а затем промыть мясо и поставить его варить заново на слабом огне. Делать это нужно от пяти до 10 часов, периодически снимая пену шумовкой. Через пять часов добавьте в кастрюлю цельную луковицу, морковку, лавровый лист, зелень и перец. Солить холодец повара рекомендуют в последнюю очередь, так как соль может помешать его загустению.

«Для холодца очень важно время варки. Чем больше мы его варим, тем больше выделяется «желирующее» вещество, полезное для суставов и здоровья человека. Важно, чтобы холодец не кипел сильно, а слегка бурлил. Так холодец станет достаточно прозрачным. И еще важный момент: в самом начале, как только вода закипит, снимать белок, пенку и жир с поверхности кастрюли, чтобы не было процесса омыления», — посоветовал кулинарный блогер Сергей Синицын (#СамСергейСиницын).