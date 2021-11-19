Названо опасное для организма количество яиц

Стало известно, какое количество яиц опасно для организма и может обернуться проблемами с сердечно-сосудистой системой. Оказалось, что употребление даже трех яиц в неделю может нанести вред здоровью. Об этом пишет издание Al Arabiya.

Ученые из американского Северо-Западного университета Америки выяснили, что даже такое, казалось бы, небольшое количество яиц в неделю, может стать причиной серьезных недугов и даже преждевременной смерти.

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Дело в яичном желтке, имеющим очень высокое содержание холестерина. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты. Оно опубликовано в журнале Jama.

Ученые проанализировали пищевые привычки 29000 участников наблюдения, средний возраст составлял 51,6 года, а за их состоянием наблюдали в течение 17,5 лет.

Исследование основывалось на анализе привычек питания и здоровья участников, которые ранее не страдали сердечными заболеваниями и которые сообщили обо всех своих индивидуальных привычках, которые потенциально могут навредить сердцу, например, курение и употребление алкоголя.

Оказалось, что практически каждый шестой человек (5400) из выборки столкнулся с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А 6132 человека скончались естественной смертью в течение 20 лет с момента начала исследования.

В ходе исследования ученые предостерегли от чрезмерного употребления яиц, особенно желтка. Это необходимо для поддержания здоровья сердца и защиты от риска закупорки сосудов, атеросклероза и инсульта. Так как ученые считают, что употребление большего количества яиц без физической активности, курение и употребление в пищу продуктов, насыщенных жирами, негативно влияет на сердце.