Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Диетолог рассказала, в чем польза граната

Вечерняя Москва
1 час назад

Гранат может быть источником ценных биоактивных веществ в рационе, но при его употреблении важно соблюдать осторожность. Об этом рассказала диетолог Наталья Конева.

Диетолог рассказала, в чем польза граната
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что этот фрукт обладает высоким антиоксидантным и противовоспалительным потенциалом. Вещества, содержащиеся в гранате, помогают укрепить иммунитет. Фрукт полезен людям с повышенным артериальным давлением и риском сердечно-сосудистых болезней.

— Согласно исследованиям, гранат и натуральный гранатовый сок снижают артериальное давление и уровень холестерина, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, — рассказала она в комментарии ОСН.

Также фрукт стоит включить в рацион людям с нарушением обмена веществ, если имеются такие заболевания как атеросклероз, неалкогольная жировая болезнь печени (гепатоз) и сахарный диабет второго типа.

Диетолог добавила, что несмотря на пользу, необходимо соблюдать меру при употреблении граната. Гранат содержит фруктозу, а организм не способен усвоить более 25 граммов этого вещества в день. Если гранат — единственный фрукт в течение дня, то можно съесть один плод.

До этого диетолог Соломатина перечислила полезные свойства имбиря.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители