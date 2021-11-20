Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Врач предупредила об опасности перца чили

Мария Кимакович
34 минуты назад

О том, кому необходимо быть осторожными при употреблении знакомой всем острой специи, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина.

Врач предупредила об опасности перца чили
Фото: DepositphotosDepositphotos

Во-первых, по словам специалиста, от добавления перца чили в блюда, разумеется, стоит отказаться людям с индивидуальной непереносимостью специи, а также тем, кто страдает от заболеваний желудочно кишечного тракта, поскольку воздействие чили на слизистые может их раздражать.

Кроме того врач также рекомендовала быть осторожными с острой специей людям с аритмией или гипотонией, а также с обострением язвы.

Также диетолог отметила полезные свойства специи, напомнив, что в ней содержатся вещества, способствующие укреплению сосудов и уничтожающие бактерии. А содержащиеся в перце чили витамины А, В и С нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск появления атеросклероза.

Также обратите внимание на продукт, который способен вызвать инсульт.

Еда,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители