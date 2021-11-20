Врач предупредила об опасности перца чили

О том, кому необходимо быть осторожными при употреблении знакомой всем острой специи, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина.

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Во-первых, по словам специалиста, от добавления перца чили в блюда, разумеется, стоит отказаться людям с индивидуальной непереносимостью специи, а также тем, кто страдает от заболеваний желудочно кишечного тракта, поскольку воздействие чили на слизистые может их раздражать.

Кроме того врач также рекомендовала быть осторожными с острой специей людям с аритмией или гипотонией, а также с обострением язвы.

Также диетолог отметила полезные свойства специи, напомнив, что в ней содержатся вещества, способствующие укреплению сосудов и уничтожающие бактерии. А содержащиеся в перце чили витамины А, В и С нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск появления атеросклероза.