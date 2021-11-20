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Врач рассказала об смертельной опасности имбиря

Мира Маркина
1 час назад

Корень имбиря опасен при заболеваниях ЖКТ, гепатите и циррозе печени. Об этом пишет издание издание «Вести Подмосковья».

Врач рассказала об смертельной опасности имбиря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Обычно имбирь добавляют в рацион в сезон обострения ОРВИ и гриппа. Заслуженный врач России, главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова подтвердила пользу имбиря при простуде.

«Имбирь облегчает симптомы болезни, согревает организм и способствует скорейшему выздоровлению», — сообщает врач.

Доказано, что имбирь оказывает бактерицидное действие и повышает устойчивость организма к инфекциям.

Несмотря на всю пользу, имбирем нельзя злоупотреблять, так как он раздражает слизистую желудка и кишечника. В первую очередь — тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ: язвах и гастрите. Также злоупотребление имбирем противопоказано при геморрое и колите.

«Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтвержден гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен!», — добавила врач.

Эксперт также советует делать из имбиря напитки с добавлением лимона. Ингредиенты необходимо положить в чайник, залить кипятком и подсластить.

Еда,Ольга Шарапова,
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