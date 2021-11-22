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Диетолог назвала замену дорогущей икре и призвала «не горевать»

Даша Краснова
59 минут назад

Врач-диетолог Ольга Григорьян призвала россиян не расстраиваться по поводу резкого подорожания икры и предложила заменить ее более полезными продуктами. Ее слова передает «Говорит Москва».

Диетолог назвала замену дорогущей икре и призвала «не горевать»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Икра пользуется популярностью у россиян в качестве традиционной новогодней закуски. Но заменить ее можно и обычной рыбой, так как икра не очень полезна.

«В целом это не очень полезный продукт, чтобы нам горевать по этому поводу. Рыбные жиры есть и в тушке рыбы, и печени трески, тунце», — отметила специалист.

Она напомнила, что икра обладает высокой калорийностью и в ней много соли, а потому в большом количестве она вредна.

«Не так уж фанатично надо биться за икру, это больше традиция. Если говорим об омеге, то ее больше в селедке. Наше традиционное блюдо сельдь под шубой полностью заменит и восполнит все дефициты в питании», — считает Григорьян.

Ранее мы рассказывали, какая рыба считается самой полезной.

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