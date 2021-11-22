Названы снижающие риск язвы желудка продукты

Чтобы желудочно-кишечный тракт работал правильно, нужны изменения в питании. Продукты, которые обладают «привлекательным» вкусом, могут наносить здоровью серьезный вред, предупреждают специалисты. Для того, чтобы сократить риск возникновения заболеваний желудка, стоит включить в ежедневный рацион ряд полезных продуктов. Подробности читайте в нашей новости.

Helicobacter pylori — официальное название бактерии, которую медики называют одной из основных причин развития гастрита и язвенной болезни желудка. Она устойчива к кислой агрессивной среде желудочного сока и уничтожает слой слизи, который защищает внутреннюю поверхность желудка. Бороться с ней можно медикаментозными средствами, но избавить организм от микроорганизма помогут и некоторые продукты.