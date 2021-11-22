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Врач рассказал, какие продукты могут снизить риск развития язвы желудка

Letidor.ru
1 час назад

Чтобы желудочно-кишечный тракт работал правильно, нужны изменения в питании. Продукты, которые обладают «привлекательным» вкусом, могут наносить здоровью серьезный вред, предупреждают специалисты. Для того, чтобы сократить риск возникновения заболеваний желудка, стоит включить в ежедневный рацион ряд полезных продуктов. Подробности читайте в нашей новости.

Названы снижающие риск язвы желудка продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Helicobacter pylori — официальное название бактерии, которую медики называют одной из основных причин развития гастрита и язвенной болезни желудка. Она устойчива к кислой агрессивной среде желудочного сока и уничтожает слой слизи, который защищает внутреннюю поверхность желудка. Бороться с ней можно медикаментозными средствами, но избавить организм от микроорганизма помогут и некоторые продукты.

Об этом специалист рассказал в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале». Ведущая телепередачи Елена Малышева отметила, что не менее полезными для желудочно-кишечного тракта будут обычные отруби. Они выводят из организма канцерогены и препятствуют развитию рака кишечника.

Еда,Елена Малышева,
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