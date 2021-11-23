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Врач перечислила продукты для похудения

Lenta.ru
9 часов назад

Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева перечислила продукты, способствующие похудению. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Врач перечислила продукты для похудения
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По ее словам, улучшить жировой обмен и снизить массу тела помогут жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо. Однако употребление их в большом количестве, наоборот, способствует набору веса, предупредила врач.

Эксперт добавила, что кофе, ананасы и зеленый чай, считающиеся способствующими похудению продуктами, таковыми на самом деле не являются. Грамотный же рацион человека на диете должен включать сложные углеводы, правильные жиры, белок и клетчатку, резюмировала Пигарева.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способы, помогающие меньше есть и быстрее сбрасывать вес. В частности, он рассказал, что один из главных врагов похудения — наличие вредной еды в доме. Врач считает, что сила воли сильно переоценена, и если человек знает, что у него в квартире есть вредные и вкусные продукты, то он их, скорее всего, съест. Самый опасный момент для худеющих, по мнению специалиста, наступает вечером после работы, когда мы решаем расслабиться и посмотреть фильм или сериал.

Ранее сообщалось, что Мосли назвал напиток, который способствует похудению, и объяснил, в каких пропорциях и когда его нужно употреблять. Он рекомендовал желающим похудеть и заботящимся о здоровье людям выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи.

Еда,Как похудеть,Майкл Мосли,
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