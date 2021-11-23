Диетолог объяснила, кому нельзя есть капусту

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нужно исключить капусту из рациона или хотя бы минимизировать ее потребление. Ее слова приводит РИА Новости.

Как утверждает специалист, нельзя есть капусту людям, страдающим от болезней кишечника, таких как энтероколит. Все дело в том, что в этом овоще содержится много клетчатки, которая будет провоцировать вздутия живота, метеоризм и обострения, объяснила эксперт.

"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет",

— подчеркнула диетолог.

Также, по словам эндокринолога, капусту не стоит есть тем, у кого диагностирован панкреатит. Им можно употреблять овощ исключительно в вареном или тушеном виде — не более 100 граммов в день.