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Диетолог объяснила, кому нельзя есть капусту

Катерина Саломе
3 часа назад

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нужно исключить капусту из рациона или хотя бы минимизировать ее потребление. Ее слова приводит РИА Новости.

Диетолог объяснила, кому нельзя есть капусту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает специалист, нельзя есть капусту людям, страдающим от болезней кишечника, таких как энтероколит. Все дело в том, что в этом овоще содержится много клетчатки, которая будет провоцировать вздутия живота, метеоризм и обострения, объяснила эксперт.

"Грубые волокна делают капусту пищей, которая тяжело переваривается. Овощ будет вреден для тех, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте — когда организм восстанавливается — а также маленьким детей до двух лет",

— подчеркнула диетолог.

Также, по словам эндокринолога, капусту не стоит есть тем, у кого диагностирован панкреатит. Им можно употреблять овощ исключительно в вареном или тушеном виде — не более 100 граммов в день.

Ранее мы сообщали о том, что диетолог назвал 4 необычных преимущества кофе для организма.

Еда,Татьяна Бочарова,РИА Новости,
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