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Мясников назвал запрещенный при простуде и гриппе продукт

Катерина Саломе
2 часа назад

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который нельзя употреблять при простуде и гриппе. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников назвал запрещенный при простуде и гриппе продукт
Фото: 

Как утверждает доктор, категорически нельзя пить при простуде алкоголь. «Как только ты подумал: "а не выпить ли мне рюмочку?", значит, выздоравливаешь», — подчеркнул Мясников.

Специалист рекомендовал заменить спиртные напитки теплыми, например, пить клюквенный сок или чай с медом. Также Александр посоветовал пить куриный бульон, так как он богат цинком и магнием.

Ранее мы писали о том, что Мясников назвал продукты, провоцирующие тромбоз.

Еда,Александр Мясников,
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