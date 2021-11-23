Какие популярные в России продукты на самом деле опасны

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев перечислил "полезные" продукты, которые на самом деле могут навредить организму. Этой информацией он поделился в эфире телеканала "Москва 24".

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Как отметил эксперт, одним из таких продуктов является тунец. Это связано с тем, что эта рыба в течение жизни накапливает тяжелые металлы, в частности ртуть.

"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить",

— подчеркнул врач.

Также к вредным продуктам диетолог причислил йогурт, так как производители зачастую добавляют в него консерванты, красители и сахар. По словам специалиста, из-за быстрой усвояемости овсянка быстрого приготовления может привести к нарушению обмена веществ. Кроме того, Арзамасцев рекомендовал тщательнее выбирать яблоки, привезенные из других стран.

"Скорее всего, такие плоды сильно обработаны. Их кожура покрыта воском для того, чтобы они были красивыми, а еще на них наносятся антигрибковые вещества для сохранности от паразитов и грибка во время перевозки",

— резюмировал диетолог.