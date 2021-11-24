Что такое «эмигрантский сыр», в котором прячут колбасу

Россияне просто обожают европейский сыр, а некоторые шедевры иностранных ремесленников достойны особого внимания. "Рамблер" расскажет о том, что такое "эмигрантский сыр".

Сыр название Качокавалло (caciocavallo dell’emigrante) переводится как "сыр верхом на лошади" из-за необычной формы. В меру твердый и весьма эластичный сорт сыра из коровьего молока подвешивают и выдерживают в форме восьмерки.

Форма имеет историческое значение, поэтому никто не решается изменить ее. Качокавалло считается одним из самых крупных сыров, поэтому продается порциями от килограмма до трех.

Однако у сыра есть богатая история, которая подарила ему прозвище "эмигрантский сыр". Техника его приготовления похожа на приготовление традиционной Моцареллы, отличаются только условия созревания.

В начале прошлого века многие итальянцы, переезжали в Америку в поисках лучшей жизни. Но уже тогда действовали строгие требования к перемещению через границы некоторых продуктов. Например, ни в коем виде нельзя было перевозить свинину. Поэтому итальянцы придумали сыр-матрешку.

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В молодые версии этого сыра до сих пор добавляют различные наполнители: перечные зернышки, трюфели, оливки, но раньше роль наполнителя выполняли разнообразные колбасы.

Готовый продукт зреет минимум месяц. Чем дольше зреет сыр, тем он более пикантный и ценный. Годовалые сорта – самые дорогие и редкие. Часто сыр коптят, перед созреванием массуу коптят на дровах, а потом выдерживают два месяца.