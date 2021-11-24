Эксперт рассказал, как выбрать качественный шоколад, который не навредит здоровью и поможет оставаться в тонусе в сезон простуд.

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"Шоколад высокого качества изготавливают из дорогих какао-продуктов: какао тертого и какао-масла. Эти ингредиенты должны быть указаны в составе шоколада в первую очередь. Какао тертое — это и есть какао-бобы, очищенные от шелухи и измельченные. А масло какао — ценный компонент, содержащий ценные вещества: антиоксиданты и антибактериальные вещества",

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— рассказала Ольга Муравьева, генеральный директор кондитерской фабрики "Победа".

Какао-продукты из бобов высшего сорта усиливают выработку собственного иммуноглобулина — антител, которые защищают организм от вирусов. Доказано, что люди, в чьем рационе присутствует качественный шоколад, более устойчивы к сезонным простудам. Запах шоколада поднимает настроение — достаточно только оставить открытую плитку шоколада рядом: на рабочем столе или на чайном столике дома.

Во-вторых, в хорошем шоколаде не должно быть ничего лишнего, никаких красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, стабилизаторов, влагоудерживающих веществ и заменителей молочных жиров. Подлинный шоколад включает в себя помимо какао-продуктов молочные продукты, сахар или заменители сахара, ванилин для аромата и лецитин — загуститель, без которого шоколад был бы неоднородным, с комочками.

"Вместо сахара в шоколаде могут быть заменители сахара. Шоколад с подходящими сахарозаменителями подходит даже для людей с диабетом. Например, природный подсластитель стевия не повышает гликемический индекс, поэтому диабетики могут включить в ежедневный рацион две-три дольки горького шоколада со стевией. Шоколад кондитерской фабрики «Победа» со стевией содержит на 12 процентов меньше калорий, чем классический аналог. Он также подходит для тех, кто следит за питанием и фигурой, для беременных и кормящих женщин. В шоколаде со стевией также содержится инулин — природный полисахарид, который регулирует работу ЖКТ и укрепляет иммунитет",

— отмечает Ольга Муравьева.

Однако стоит избегать искусственных подсластителей, таких как аспартам, сахарин, сукралоза и цикламат. Некоторые производители используют фруктозу, но она усваивается исключительно клетками печени и в итоге трансформируется в жиры.

Еще один способ отличить качественный шоколад от сладкой плитки — его внешний вид. Правильно изготовленный шоколад из качественных ингредиентов — блестящий, глянцевый и однородный. Разломите шоколад — он должен звонко хрустнуть, а на разломе станет матовым. Обратите внимание, оставляет ли шоколад следы на пальцах, когда вы берете в руку дольку. У шоколада, в составе которого есть какао-масло, температура плавления ниже, чем температура человеческого тела, поэтому он должен немного таять в руках. Если на шоколаде вы обнаружили белый налет, но срок годности в порядке — скорее всего, такую плитку неправильно хранили в магазине. Этот налет безопасен, и шоколад можно есть, хотя на вкус он будет хуже.