Диетолог назвала улучшающие кожу продукты

Спортивный диетолог из Австралии Тара Кафф (Tara Kaff) раскрыла улучшающие состояние кожи продуты питания. Ее слова приводит Daily Mail.

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В первую очередь эксперт порекомендовала чаще употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб, йогурты, кимчи, квашеная капуста, соленые огурцы и тому подобное. Она заявила, что такая еда содержит большое количество биодоступных питательных веществ, которые наполняют кожу полезными микроэлементами изнутри.

Помимо этого, специалист посоветовала есть больше темно-зеленых листовых овощей. Например, брокколи, капуста и кейл богаты соединениями серы, которые избавляют кожу от токсинов, делая ее красивой, чистой и сияющей.

Автор материала также подчеркнула важность включения в рацион ягод и гранатов. По ее словам, в них содержится большое количество антиоксидантов, противовоспалительных и питательных веществ, поддерживающих выработку коллагена и помогающих защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

Диетолог добавила, что не стоит пренебрегать продуктами, богатыми Омега-3 жирными кислотами. Так, семена льна и чиа, лосось, сардины увлажняют и разглаживают кожу, а также обладают противовоспалительным действием и борются с сухостью и потерей тонуса эпидермиса.

Кроме того, эксперт отметила необходимость регулярного потребления продуктов, содержащих бета-каротин. «Морковь и сладкий картофель помогают омолодить кожу и способствуют обновлению клеток», — заверила она.